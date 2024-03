Conference League, M.Haifa-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Alle 21.00 alla Boszik Arena si sfideranno Maccabi Haifa e Fiorentina per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. I due tecnici hanno comunicato le formazioni ufficiali con cui affronteranno il match.

L’undici del Maccabi Haifa

Nessuna sorpresa per Messay Dego, che conferma la probabile. 3-4-2-1 il modulo scelto dagli israeliani. In porta Kaiuf, davanti a lui il terzetto composto da Feingold, Goldberg e Seck. Linea mediana con Khalaili, Kasa, Show e Cornud. Sulla trequarti saranno poi Kinda e Rafaelov a supporto di Pierrot.

L’undici della Fiorentina

Vincenzo Italiano sorprende e non cambia i terzini con Faraoni e Parisi ancora in panchina. Il modulo è il solito 4-2-3-1. In porta Terracciano, difesa a 4 con Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi. Senza Arthur in mezzo la scelta è ricaduta su Duncan affiancato da Mandragora che ha superato la concorrenza di Maxime Lopez. Sulla trequarti Ikoné ha poi vinto il ballottaggio con Sottil per affiancare Beltran e Nico Gonzalez. In attacco un turno di riposo per Belotti, titolare dal 1′ Nzola.