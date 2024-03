Disastro Berrettini, non poteva andare peggio: ora è durissima

Notizia terribile per Berrettini: una tragedia immane e che adesso rischia di complicare tantissimo le cose

Il futuro di Matteo Berrettini rischia di essere davvero nero. La situazione del tennista italiano è complicatissima e questi ultimi aggiornamenti sono davvero preoccupanti. La notizia è arrivata e pesa come un macigno. Non ci si aspettava un disastro di queste proporzioni. I cambiamenti sono radicali.

Come ogni settimana c’è una nuova classifica ATP che permette di avere una panoramica sui valori dei tennisti migliori del mondo. Ovviamente varia di continuo in base ai risultati. Novak Djokovic continua a essere primo, per la 415/a settimana. Un risultato impressionante che conferma la sua forza e rende l’idea di come sia ancora il migliore. Al secondo e terzo posto troviamo rispettivamente lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’italiano Jannik Sinner.

Il nostro tennista è insidiato dal russo Daniil Medvedev, scivolato al quarto posto proprio a vantaggio del giovane altoatesino. Risale nei primi 10 Casper Ruud, grazie alla sua prestazione nella finale del Mexican Open. Raggiunge per la prima volta i primi dieci, invece, l’australiano Alex de Minaur.

Buone notizie anche per un altro italiano, Lorenzo Musetti, che si mantiene stabile al 26º posto. Piccola discesa per Matteo Arnaldi che si classifica al 40º posto. Continuano a crescere e a migliorare le loro posizioni, invece, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Luciano Darderi.

Berrettini, crollo clamoroso in classifica ATP

Le brutte notizie sono tutte a firma Matteo Berrettini: un vero crollo per lui, con ben 29 posizioni perse rispetto all’ultimo aggiornamento. Si ritrova ora al 154º posto, addirittura fuori dai primi 150. Berrettini cercherà di risalire la classifica partecipando al Challenger di Phoenix, dove lo scorso anno si è fermato ai quarti di finale.

Una grandissima delusione per Berrettini e non solo. Tutto il mondo del tennis italiano ne risente ed è rimasto scottato da questo crollo. Anche perché in controtendenza rispetto agli ottimi risultati che stanno collezionando i connazionali. Attualmente è infortunato, ma tornerà appunto in campo a Phoenix. L’augurio è che possa finalmente ottenere buoni risultati e provare a far partire la scalata per recuperare posizioni.

La notizia di questa nuova classifica ATP aggiornata è decisamente brutta per lui e per gli italiani appassionati. È fondamentale mantenere una buona posizione nel ranking per tutta una serie di motivi. Berrettini non vive certamente un periodo positivo, ma ha tutte le carte in regola per provare a risalire.