Furia in Formula 1: “Non deve ricapitare”

Una situazione frustrante e che ha mandato il pilota su tutte le furie. Dichiarazioni molto pesanti arrivano dalla Formula 1

Ogni secondo, anzi ogni millesimo di secondo, in Formula 1 può essere determinante. Punti, vittorie e campionati si vincono o si perdono in un lasso di tempo tanto breve da essere fugace. Quando si commettono degli errori è difficile da accettare, ma ancor più difficile è accettare un evento indipendente dalle capacità di un pilota, che però gli fa perdere tantissimo tempo e soprattutto fa perdere punti.

Il legame tra Valtteri Bottas e le soste non sembra essere dei migliori: una serie di incidenti sfortunati hanno caratterizzato la sua esperienza. Tre anni fa, a MonteCarlo, il finlandese è stato vittima di una situazione spiacevole: una lunga sosta che ha compromesso la sua corsa e quella del compagno di squadra Lewis Hamilton e causato da un dado di una gomma rovinato. Sabato scorso in Bahrain l’episodio si è ripetuto e anche stavolta la sua gara è stata rovinata.

Bottas era partito dalla sedicesima posizione, ma poi ha subito un incidente già alla prima curva: tanti contatti per la sua monoposto, che è rimasta danneggiata all’ala anteriore. Una gara iniziata subito malissimo, ma il peggio doveva ancora venire. Di nuovo un dado della gomma, stavolta l’anteriore sinistra, gli ha rovinato la corsa: la sua sosta è durata 52.4 secondi, un’eternità.

Bottas, sosta lunghissima e tanta rabbia

Questo tempo trascorso a cercare di sostituire la gomma ha ridotto al minimo ogni possibilità di andare a punti per il pilota finlandese. Bottas non ha potuto fare altro che prendere atto della circostanza in un primo momento, per poi andarci giù abbastanza pesante. Ha anche invitato la squadra a trarre insegnamenti da questa situazione, per evitare che ricapiti in futuro.

Le parole del pilota Sauber sono molto chiare ai canali ufficiali della F1: “C’è stato un problema con il dado della ruota. Dobbiamo indagare su cosa sia successo per evitare che accada di nuovo. Questo è il principale aspetto da prendere in considerazione. Sono stato anche sfortunato per l’incidente alla curva 1, dove ho subito un piccolo danno all’ala anteriore. Spero che almeno la mia sfortuna per quest’anno sia finita“.

In effetti la stagione non è iniziata proprio nel migliore dei modi per lui. I dettagli fanno la differenza, soprattutto a questi livelli e in questa competizione. Una situazione evidentemente non dipesa da Bottas che si prepara per ripartire presto nel miglior modo possibile.