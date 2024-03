Vialli, annuncio da brividi e fan in lacrime: lo hanno fatto davvero

Annuncio da brividi per Gianluca Vialli: i fan sono emozionati dopo il gesto fatto in onore del compianto ex giocatore

Ancora tanta commozione per Gianluca Vialli. L’ex attaccante non è mai stato dimenticato dagli appassionati di calcio e del mondo dello sport in generale da quando, ad inizio 2023, ha perso la vita a causa del brutto male che l’ha strappato troppo presto a questa terra. Ciò che più è rimasto è la splendida persona che era Gianluca, ancor prima del campione. Basti pensare in quanti gli hanno dato tributo dopo la sua scomparsa.

Il suo amore verso la vita, la voglia di non mollare mai e soprattutto il grande senso di umanità sono tutte qualità attribuite all’ex attaccante. Tante le cose fatte in memoria di Vialli da quando è scomparso, a partire dal ricordo negli stadi italiani, soprattutto per quelle che sono state le sue squadre. Non l’hanno mai dimenticato i tifosi di Juve e Cremonese, passando per quelli della Sampdoria e i tanti appassionati della Nazionale, dov’è stato protagonista fino all’ultimo con quel ruolo da capo delegazione che ha segnato l’Europeo 2021 con Vialli già malato. L’abbraccio con Mancini resterà negli annali e nella storia di questo sport.

Annuncio da brividi su Vialli: fan in lacrime, lo hanno fatto davvero

La scorsa settimana erano stati i tifosi di Samp e Cremonese a ricordarlo quando le sue due ex squadre si erano affrontate in un match di serie B. Si sprecano le opere in memoria di Vialli. Un nuovo e grande gesto nei confronti dell’ex Juve è stato fatto in questi giorni.

Con un video postato sugli account social di ‘Sky Sport,’ l’emittente satellitare ha reso noto di aver dedicato lo Studio 6 proprio all’ex campione della Nazionale. “Da oggi a Sky siamo tutti un po’ più ricchi, perché da oggi lo Studio 6 è intitolato a Gianluca Vialli” recita il post dell’annuncio. Si tratta dello studio dove in genere va in onda il “Club” la domenica sera con protagonisti Fabio Caressa, Beppe Bergomi e i loro ospiti.

Lo stesso conduttore televisivo ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno letteralmente commosso i fan: “In questo studio Vialli ha praticamente passato la sua intera carriera a Sky. Da qui ha condotto le sue trasmissioni, da qui trasmettevamo la Champions”. Spiegato dunque il motivo per il quale sia stato scelto proprio quello studio lì. Caressa ha poi continuato: “Vialli è sempre presente nei nostri ricordi e nei nostri cuori. Siamo molto felici ed emozionati di poter fare questo annuncio”.