Bologna-Inter, le formazioni ufficiali: panchina per Lautaro

Alle 18.00 al Dall’Ara si sfideranno Bologna e Inter per la 28^ giornata di Serie A. I felsinei sono alla ricerca di un successo fondamentale per consolidare il 4^ posto. Dall’altra parte l’Inter vuole sciogliere la maledizione Thiago Motta dopo il pari dell’andata e l’eliminazione in Coppa Italia. Ecco le scelte ufficiali:

L’undici del Bologna

Thiago Motta sceglie il 4-3-3. In porta la scelta ricade su Skorupski. Difesa a 4 con Posh, Beukema, Lucumi e Kristiansen. Mediana a 3 composta da Freuler, Aebischer e Ferguson. In avanti il tridente atipico è poi composto da Odgaard, Zirkzee e Saelemaekers. Una formazione che potrebbe anche cambiare in un 4-2-3-1 in caso di avanzamento di Ferguson.

L’undici dell’Inter

Nessuna sorpresa per Inzaghi rispetto alle indicazioni della vigilia. In porta c’è la conferma di Sommer. Difesa a 3 con Bisseck, Acerbi e Bastoni. Linea a 5 con Darmian, Barella, oggi capitano, Calhanoglu e Mkhitaryan e Carlos Augusto. In attacco la coppia atipica è poi formata da Thuram e Alexis Sanchez.