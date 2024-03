Dietrofront Sinner: ha sorpreso tutti

Il galantuomo del tennis italiano va oltre i trionfi personali e sorprende davvero tutti nella sua recente intervista in cui si mostra in tutta la sua classe.

Il giovane campione italiano, fresco vincitore degli Australian Open, Jannik Sinner non è solo un astuto stratega sui campi da tennis ma si rivela anche un vero galantuomo nell’esprimere parole di apprezzamento e rispetto per i suoi colleghi.

Durante il Media Day del BNP Paribas Open, Sinner ha fatto una sorta di ‘dietrofront’ nel tempo, rievocando i successi passati dei suoi compatrioti anziché concentrarsi esclusivamente sui suoi prestigiosi traguardi recenti.

Con occhi che riflettono il passato, Sinner ha tracciato le radici del movimento italiano del tennis, rendendo omaggio agli eroi che hanno preceduto la sua ascesa. Dai trionfi parigini di Francesca Schiavone e agli splendidi successi di Flavia Pennetta negli US Open, Sinner ha tessuto con grazia il racconto delle imprese di Fabio Fognini a Montecarlo e di Matteo Berrettini a Wimbledon.

“È iniziato anni fa, con Francesca Schiavone e Flavia Pennetta. Successivamente, con l’epica vittoria di Fabio Fognini in un Masters 1000 a Montecarlo e l’ammirabile cavalcata di Matteo Berrettini fino alla finale in uno Slam a Wimbledon. Abbiamo tra di noi giocatori di grandissimo valore”. Queste le sue parole d’elogio rivolte ad altri tennisti che hanno scritto pagine e pagine di storia dell’italica racchetta.

Elogi a profusione: Sinner ne ha per tutti

“Partecipare a questo circolo, dove ciascuno si adopera per spingere gli altri e offrire una prospettiva differente, è per me un piacere e un divertimento. A volte ciò assume un’importanza considerevole, mi reputo fortunato di trovarmi in questa posizione privilegiata. Nutro la speranza di contribuire anch’io, in qualche modo, a sostenere i miei colleghi”, ha dichiarato infine Sinner con ammirevole umiltà.

La scelta di Sinner di focalizzarsi sui successi altrui anziché enfatizzare esclusivamente i propri traguardi recenti è stata una sorpresa piacevole per gli appassionati del tennis, alla stregua del ‘dietrofront’ temporale effettuato in favore dei microfoni.

Mentre molti atleti potrebbero essere tentati di concentrarsi esclusivamente sui loro successi, Sinner mostra una profonda comprensione del patrimonio tennistico italiano e della responsabilità di contribuire al suo sviluppo.

Il giovane azzurro ha ribadito il suo impegno a lavorare indefessamente, sottolineando che ci sono ancora molte lezioni da apprendere e che la progressione continua è la parte più affascinante della sua carriera. Con determinazione, Sinner ha concluso: “Sarà una stimolante sfida”.

In un mondo spesso dominato dal narcisismo e dall’autocelebrazione, Jannik Sinner si distingue come un vero galantuomo, con il suo sguardo rivolto al passato e la sua dedizione a contribuire al successo collettivo del tennis italiano. La sua modestia e rispetto per i colleghi sono un esempio luminoso che va ben oltre le righe del campo da tennis.