Dramma Marquez, l’ha mostrato a tutti: è letteralmente martoriato

Il campione spagnolo non ha dubbi, ci vorrà tempo e tanto lavoro, ma è fiducioso. L’annuncio di Marc Marquez

La nuova stagione di MotoGp è praticamente iniziata. Domenica si riparte con il primo appuntamento dell’anno in Qatar. Super favorito, ovviamente, Pecco Bagnaia che, fresco di rinnovo con la Ducati ufficiale fino al 2026, punta al terzo titolo mondiale consecutivo.

Dietro di lui innanzitutto tutti i ducatisti. Jorge Martin riparte dal secondo posto della passata stagione per tentare l’assalto al titolo nella speranza di guadagnarsi una sella nel team ufficiale. Aprilia e Ktm si sono confermate, nei test, squadre in crescita già dall’anno scorso e che da quest’anno proveranno a spodestare Ducati. Fanalini di coda sono ancora Yamaha e Honda che, tuttavia, hanno mostrato segni di miglioramento soprattutto in Honda con la nuova coppia Luca Marini-Joan Mir.

C’è tanta attesa, inoltre, per Marc Marquez. L’otto volte campione del mondo è passato in Ducati con il team Gresini dopo una vita in Honda. Un trasferimento che segna la svolta del Cabroncito e, probabilmente, anche dell’intera MotoGp. Attenzione, però, perchè Marc Marquez potrebbe avere ancora qualche difficoltà.

Marquez riparte da Ducati, ma occhio al fisico: le sue parole

Marc Marquez è passato alla Ducati dopo un lungo periodo di delusioni ed infortuni alla Honda. Un calvario durato circa 3 anni che l’ha praticamente fermato tra operazioni chirurgiche e gare sotto l’effetto degli antidolorifici. La pagina Instagram ufficiale della MotoGp ha pubblicato una serie di contenuti mostrando le ferite dei piloti, sottolineando la resilienza degli stessi e la voglia di non mollare mai nonostante le cadute.

Quelle di Marquez hanno attirato particolarmente l’attenzione, tanto da costringere lo spagnolo a parlarne dettagliatamente. “Tre anni fa ho subito un grave infortunio al braccio. Ora sta bene ma non è più lo stesso braccio. D’altronde ha subito quattro interventi – ha dichiarato Marquez – Devo prendermene cura. A casa ho lavorato bene e ho potuto fare un pre-campionato normale “, ha proseguito.

Marquez ha raccontato di aver anche pensato al ritiro, dopo la quarta operazione. Ora sa che per rimettersi in gioco al 100% ci vorrà tempo. “Al momento, se siamo realisti, possiamo lottare per il quinto o sesto posto nella migliore delle ipotesi”, ha confermato Marc Marquez dando un forte segnale a tutti quelli che lo vedevano in fondo al gruppo, ma anche a quelli che lo immaginano fin da subito in vetta alla classifica.