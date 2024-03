Gigi Riva, l’annuncio lascia senza parole: tifosi in lacrime

Arriva l’annuncio che lascia tutti senza parole per Gigi Riva: i tifosi sono rimasti in lacrime dopo aver saputo la novità. Ecco cosa succede

A gennaio è venuto a mancare Gigi Riva, vero eroe di Cagliari e non solo. Da quel momento sono iniziate delle celebrazioni in onore dell’ex attaccante definito da molti, il bomber italiano più forte di tutti i tempi. Soprattutto la sua decisione di legarsi a vita alla maglia rossoblù, rifiutando il trasferimento nei club più blasonati, ne hanno fatto un vero e proprio totem per l’intera Sardegna.

Un po’ come è stata la morte di Maradona per Napoli e il Napoli, così quella di Gigi Riva per Cagliari, il Cagliari e la Sardegna ha rappresentato un lutto duro da mandare giù. Tutti ricorderanno la grande emozione che c’era all'”Unipol Domus” in occasione del match contro il Torino. La squadra di Ranieri, pur perdendo diversi match in quelle settimane, ultimamente sembra essere in ripresa e “vede” la salvezza.

Gigi Riva, arriva l’annuncio che lascia senza parole: tifosi in lacrime

Molti nel mondo del calcio stanno ancora piangendo l’attaccante, specialmente i suoi ex compagni della Nazionale o anche gli avversari, così come chi ha vissuto gli anni di Riva come capo delegazione dell’Italia. Zoff e altri ex campioni l’hanno catalogato come l’attaccante italiano più forte di tutti i tempi: d’altronde detiene da tanti anni il record di gol con la maglia azzurra, 35 reti.

A Cagliari, invece, c’è già chi va oltre e sta facendo di tutto per rendergli l’omaggio che l’ex attaccante merita. Sui social stanno arrivando sempre più richieste di una statua in città in onore di Riva. Anche l’Unione Sarda sembra essere molto vicina alla causa e ha pubblicato una lettera con una richiesta al sindaco di poter realizzare quanto prima questo monumento per commemorare al meglio quello che è stato una delle più grandi bandiere nel mondo del calcio italiano, e non solo.

Un mese fa ne parlò il sindaco, dicendo che se ne sarebbe discusso in consiglio dopo le elezioni regionali. In molti si chiedono se davvero sarà così. La decisione sembra essere stata presa dall’unanimità dei tifosi rossoblù: chiedono il monumento in onore di “Rombo di Tuono”, anche a costo di sostituire quella di Carlo Felice presente in città, se non dovessero esserci altri posti dove piazzarla: “Sostituire la sua statua a quella di Carlo Felice avrebbe un valore immenso, avrebbe il valore di cento “Dies de sa Sardigna”, significherebbe fare i conti con la nostra storia e le nostre ferite”. Così recita la lettera.