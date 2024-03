Pedullà: “D’Aversa-Henry, e quella chiamata per rasserenare gli animi”

Una telefonata tra Roberto D’Aversa e Thomas Henrydopo un pomeriggio difficilissimo e l’episodio che ha caratterizzato Lecce-Verona. D’Aversa ha voluto spiegare il suo brutto gesto, dopo aver chiesto scusa, l’attaccante era intervenuto sui social ovviamente stigmatizzando il fattaccio e ha accettato il confronto telefonico con l’allenatore. D’Aversa ha voluto condannare quanto fatto, si è reso conto della gravità dell’episodio ma ci ha tenuto a spiegare ad Henry che non era andato lì con la premeditazione, ribadendo le scuse. Di sicuro sarà difficile dimenticare velocemente quanto accaduto al via del Mare, in attesa delle decisioni del giudice sportivo. Tuttavia il contatto diretto tra D’Aversa e Henry è servito almeno per rasserenare almeno un po’ gli animi.