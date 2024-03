Pulisic decisivo, il Milan non brilla ma piega di misura l’Empoli

Non brilla, ma porta a casa i tre punti il Milan. Ai rossoneri basta un gol di Pulisic (il decimo in stagione dell’americano) per piegare l’Empoli, che ci ha comunque creduto fino alla fine. Pulisic ha raccolto un assist del vivace Okafor, superando la resistenza di Caprile per trafiggere Caprile.

I rossoneri sono apparsi stanchi nella parte conclusiva dell’incontro, difendendo con linee basse fino al triplice fischio. La truppa di Nicola non ha mai abbandonato le velleità del pareggio, rendendosi insidiosa con l’ingresso di Destro. Con quest’affermazione il Milan si porta provvisoriamente al secondo posto a quota 59 punti (allungando a +8 sul Bologna, quarto), in attesa di Juventus-Atalanta.