Ferrari, non c’è più posto: addio immediato

A Maranello il futuro è già scritto, occhio a chi guiderà nelle prossime stagioni e a chi, invece, non potrà farlo. Potrebbe esserci un addio

La stagione di Formula 1 è appena iniziata e già si parla di futuro. Sono passati soltanto due weekend dall’inizio del mondiale 2024 di Formula 1 e gli spunti di cui parlare sono tantissimi. Come da pronostico Max Verstappen ha dominato sia in Bahrein che in Arabia Saudita, seguito dal compagno di squadra Sergio Perez. Una supremazia totale che, al momento, è però minata dalle spaccature interne che vivono a Milton Keynes.

Le accuse rivolte a Christian Horner hanno sollevato un polverone che adesso ha delineato due fazioni. Da un lato il team principal con Adrian neve, dall’altro Verstappen con il padre e Helmut Marko. Una situazione scomodissima che potrebbe sconvolgere i piani di Red Bull da qui alla fine della stagione.

Dietro di loro le Ferrari, che con due Gran Premi molto positivi, al netto delle solite difficoltà, si confermano seconda forza in pista. La terza e la quarta posizione di Sainz e Leclerc in Bahrein, e la terza e settima posizione di Leclerc e Bearman in Arabia Saudita fanno ben sperare il team di Maranello per il futuro.

Ferrari, Bearman è un talento ma il futuro è difficile: lo scenario

Oliver Bearman ha dimostrato, con un solo Gran Premio, di avere tanto talento. Il giovane pilota della Ferrari Academy ha sfruttato al meglio l’occasione datagli dal team di Maranello dopo il forfait di Carlos Sainz. Settimo in classifica al termine di un’ottima gara dove, probabilmente, con un po’ di intraprendenza in più sarebbe anche riuscito ad arrivare più avanti.

“Ha sorpreso anche me – ha commentato Fred Vasseur – Ad un certo punto gli ho chiesto di spingere un po’ di più visto che non stava facendo errori. Nessun errore tra i muri di Jeddah, incredibile”, ha continuato il team principali Ferrari. Un talento, che però, rischia di dover dire addio a Maranello. Bearman è giovanissimo ed ha ancora tanta strada da fare in Formula 1 ma al momento, e anche nell’imminente futuro, non c’è posto per lui.

L’arrivo di Hamilton nel 2025 ed il rinnovo di Leclerc blindano i sedili Ferrari per le prossime stagioni. Sauber è ormai passata ad Audi di fatto togliendo a Ferrari un sedile e Haas ha scelto di non puntare più sui giovani. Attenzione al futuro di Bearman, perché potrebbe essere lontano da Ferrari.