Polverone senza fine: caos Verstappen

Il campione olandese Max Verstappen potrebbe prendere una decisione clamorosa: i dettagli

I primi due weekend di Formula 1 sono ormai andati. Max Verstappen ha vinto entrambe le gare e Perez è arrivato secondo in tutt’e due le occasioni. Uno scenario che molti immaginavano già prima dell’inizio. Lo strapotere dimostrato da Red Bull nel 2023 sembra quindi ancora non essersi esaurito, con l’avvio della nuova stagione che ha dimostrato come sia ancora la scuderia da battere.

Ferrari si conferma, come da pronostici, seconda forza del circus sia nella prima gara con Sainz e Leclerc al terzo e quarto posto, sia nella seconda con Charles terzo e Bearman, chiamato a sostituire lo spagnolo, in un’ottima settima posizione per un cookie all’esordio in Formula 1. Sembra che assisteremo ad un anno molto simile a quello passato, con il team di Milton Keynes dominante e gli altri team che cercheranno di lottare per il secondo posto del mondiale costruttori e per i terzo gradino del podio ad ogni weekend.

Se c’è qualcosa, tuttavia, che potrebbe indebolire Red Bull è certamente la spaccatura interna che stanno vivendo al momento.

Red Bull, Verstappen e la clausola con Marko: il summit

Le accuse ricevute da Christian Horner, poi “assolto” dai vertici del team, hanno sollevato un polverone gigantesco all’interno di Red Bull. Contro il team prilla si sarebbero scagliati prima Jos Verstappen, che ne avrebbe chiesto le dimissioni, e poi Helmut Marko, che ha ‘minacciato’ di lasciare il suo posto qualora Christian Horner dovesse continuare ad occupare il suo.

Anche Max Verstappen si sarebbe dichiarato apertamente dalla parte di Helmut Marko, con annesse speculazioni mediatiche sul fatto che sarebbe lui il primo ad andare via qualora lo storico consulente dovesse dire addio. Una mossa plausibile, in virtù della clamorosa clausola che il campione olandese ha nel contratto. Come riportato dal ‘Telegraph’, nel contratto di Verstappen ci sarebbe una clausola che gli consentirebbe di dire addio al team in caso di partenza di Marko. La stessa sarebbe stata aggiunta da quest’ultimo all’insaputa di Horner grazie ad una licenza che Red Bull concede a Marko mettendolo al pari del team principal.

Si attende un summit a cui parteciperanno i vertici del team per prendere una decisione. Nel frattempo Toto Wolff avrebbe già offerto a Marko un posto in Mercedes con un ruolo simile a quello che svolgeva Noi Lauda, che però Marko avrebbe già rifiutato