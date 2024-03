L’Al Hilal è nella storia: 28 vittorie consecutive, è record mondiale

28 vittorie di fila in gare ufficiali: il Real Madrid si è fermato a 22, il Bayern Monaco a 23 e l’Ajax del calcio totale a 26. L’Al Hilal vince dal 25 settembre 2023 (1-0 contro l’Al Jabalain), non pareggia da quasi sei mesi e non perde esattamente da sette mesi. L’ultima sconfitta risale alla sfida del Mondiale per Club asiatico contro l’Al Nassr.