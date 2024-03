Atalanta, dettagli e attenzione: la ricetta per restare in Europa

Atalanta sarà impegnata contro lo Sporting CP nel Europa League: si riparte dall’1-1 dell’andata. La formazione orobica, dopo un periodo altalenante, si è ripresa strappando un ottimo pareggio in casa della Juventus e mantenendo vive le speranze qualificazione alla prossima Champions League. Questa sera l’sarà impegnata contro lonel ritorno degli ottavi di finale di: si riparte dall’1-1 dell’andata. La formazione orobica, dopo un periodo altalenante, si è ripresa strappando un ottimo pareggio in casa della Juventus e mantenendo vive le speranze qualificazione alla prossima Champions League.

Sarà una sfida complicata, come ammesso da Gian Piero Gasperini in conferenza stampa: “È la quarta partita con lo Sporting, da ottobre a oggi e finora ci sono state tre partite molto equilibrate: momenti buoni di una squadra e di un’altra, in tutte le sfide. Ora dobbiamo fare pesare la nostra voglia, della squadra e anche della città, di andare avanti in Europa: sarebbe un grande traguardo. È un peso che può essere determinante, bisogna farlo sentire”.

Spazio anche a un possibile turnover, anche in vista del campionato con molte partite ravvicinate: “Presumibilmente ne farò ancora: giochiamo tante partire ravvicinate e soprattutto dispendiose, contro squadre di valore. E poi domani potrebbe essere necessario anche giocare 120’, dunque è un aspetto da valutare ancora di più”.

L’Atalanta ha da tempo un’impronta europea e questa sera parte leggermente favorita, anche perché Ruben Amorim ha dichiarato senza problemi di pensare principalmente al campionato. Per i nerazzurri questa sera c’è la possibilità di entrare nelle prime otto e continuare a cullare un sogno. Gasperini lo sa ed è per questo motivo che vuole tenere tutti sulle spine, servirà partire bene per provare ad andare subito in vantaggio e indirizzare la qualificazione. Bisognerà andare avanti il più possibile, l’Atalanta ha i mezzi per farlo, già a partire da stasera.

Atalanta-Sporting CP, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. All. GasperiniSPORTING CP (3-4-3): Israel; Diomandè, Coates, Quaresma; Catamo, Morita, Hjulmand, Reis; Edwards, Gyokeres, Trincao. All. Amorim