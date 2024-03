ESCLUSIVA SI Milan, Kalulu: “Contenti, qui sempre alte aspettative”

Pierre Kaluku, difensore del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di SPORTITALIA al termine della vittoria di Praga: “Siamo contenti, ci siamo qualificati, vediamo il sorteggio domani”.

Sei sulla via del ritorno, hai lavorato tanto…

“Forse prima non mi guardavi bene (scherza). Mi sento bene di gara in gara per crescere di condizione”.

Qual è il tuo ruolo preferito?

“Dipende dalle partite, io sono a disposizione del mister pronto a dare il massimo”.

Ti trovi bene con Tomori…

“Ha ragione il mister, sto bene con tutti i difensori della squadra”.



Sorteggio?

“Se non prendiamo una big ora, sarà al prossimo turno, se passeremo. Dobbiamo pensare a noi, se vogliamo vincere la competizione dobbiamo sfidarle tutte”.

Sentite il peso di vincere la competizione, considerando la storia del Milan?

“Il Milan non ha ancora vinto l’Europa League. Siamo ancora lontani dalla finale, le aspettative al Milan ci sono sempre. Per me e per la squadra non cambia tantissimo. Siamo concentrati e abbiamo a cuore il desiderio di fare contenti i tifosi”.

Ti piace giocare con il Congo o con la Francia?

“Sono stato contento di aver visto mio fratello in Coppa d’Africa, ha fatto un bel percorso. Io penso a recuperare la condizione. Poi vedremo”