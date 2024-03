Tutto facile per il Milan: tris a Praga, rossoneri ai quarti di Europa League

Il Milan si qualifica ai quarti di finale di Europa League. Tutto facile per i rossoneri a Praga contro lo Slavia. Sembra quasi un remake dell’andata perché i cechi restano in inferiorità numerica al 20′ per l’espulsione del capitano Holes, autore di un brutto fallo su Calabria. Così la banda di Pioli passa avanti al 34′: Pulisic riceve da Leao e deposita nel sacco. Passano due minuti e Loftus-Cheek raddoppia a porta sguarnita dopo una grandissima cavalcata di Theo. Il tris è un capolavoro di Leao.

Secondo tempo di gestione totale, nel finale squillo d’onore di Jurasek. In attesa del sorteggio di domani, da monitorare la situazione Maignan (uscito per infortunio). Tomori ammonito, era diffidato: salterà l’andata dei quarti.