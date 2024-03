Non arrivano buone notizie per Daniele De Rossi e la Roma in vista della sfida di domani sera contro il Sassuolo. Paulo Dybala, sottoposto ai consueti esami di rito, ha rimediato una piccola lesione all’adduttore lungo della coscia destra. La Joya non salterà soltanto la sfida contro i neroverdi, ma dovrà anche rinunciare agli impegni con l’Argentina.