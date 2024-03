L’Inter è ancora delusa, arrabbiata e anche amareggiata per l’epilogo della Champions League. I nerazzurri hanno abbandonato la corsa al termine dei rigori contro l’Atletico Madrid e ora si proiettano solo ed esclusivamente sul campionato. Nel mirino c’è subito una sfida importante per consolidare un primato ormai scritto nel destino di una squadra che sta volando. Solo vittorie: il bilancio del 2024 in Serie A racconta di una marcia straripante. Certo, non sarà semplice archiviare, soprattutto sul piano emotivo e mentale, la batosta del Wanda Metropolitano. La sfida di domani sera, in programma a San Siro, potrebbe valere come una consegna ideale del tricolore.

Formazione: qualche cambio in vista

Inzaghi e lo staff tecnico dei nerazzurri dovranno lavorare anche sulle teste dei giocatori per ricaricare le pile dopo lo scivolone in Champions. C’è da trasformare quella rabbia sportiva in energia agonistica. Da valutare attentamente le condizioni fisiche di Carlos Augusto, che ha saltato l’Atletico per l’elongazione al soleo. Considerando che la sosta è sempre più imminente, è difficile che il tecnico del Biscione possa rischiarlo.

Diversi titolari saranno confermati, non può essere altrimenti: sicuramente Dimarco, Thuram e Lautaro. Mentre scalpita e non poco Frattesi, che potrebbe far tirare il fiato all’armeno Mkhitaryan. In difesa si candida per una maglia da titolare Bisseck, con Pavard che potrebbe anche riposare, almeno a inizio gara. In mezzo alla difesa si rivedrà dal 1′ Acerbi, a destra torna Darmian. Ovviamente in avanti ci sarà Lautaro Martinez, che sicuramente sognerà ancora quel rigore decisivo calciato alle stelle, ma vuole archiviare al più presto i momenti opaci. Lucidità da ritrovare perché la parabola ascendente in campionato può concludersi con un apice, con un sogno. Molto, molto vicino. E allora serve seguire la ragione, ma anche l’istinto, per condividere le gioie e scavalcare le difficoltà.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro.