Tutto vero, Verstappen cambia squadra: annuncio ufficiale

Il campione in carica Max Verstappen vive un periodo particolare: ecco i dettagli relativi al suo futuro

Il mistero legato alla vicenda Red Bull in Formula 1 su infittisce sempre di più. Le due vittorie di Max Verstappen, seguito in entrambi i casi dal compagno di squadra Sergio Perez, non sono bastate a calmare le acque a Milton Keynes. La tensione regna ancora sovrana in un caso che è iniziato prima dei test e sembra destinato a durare ancora a lungo.

Le iniziali accuse rivolte a Christian Horner, team principal Red Bull poi “assolto” dall’azienda, hanno aperto il vaso di Pandora dentro il box Red Bull. Sono due gli schieramenti che si sono creati. Da un lato Christian Horner e Adrian Newey, padre della monoposto, legati da una clausola che prevede l’addio di uno in caso di addio dell’altro. Dall’altro lato Verstappen, sia Max che Jos, e Helmut Marko, legati a quanto pare da una clausola molto simile.

Una situazione che ha, ovviamente, aperto anche alle fantasie più remote, con tantissime voci relative ad un possibile addio di Max Verstappen.

Verstappen in Mercedes, Wolff non ha dubbi: i dettagli

Pronto a reagire in caso di qualche scenario favorevole c’è, ovviamente, Toto Wolff. Il team principal Mercedes è alla ricerca di un pilota per la stagione 2025, anno in cui Lewis Hamilton vestirà la tuta Ferrari. Lo stesso Wolff, a tal proposito, non ha nascosto il suo interesse per il campione del mondo in carica.

“Se Horner resta alla red Bull potrebbero aprirsi scenari interessanti, dipende tutto da lui. È chiaro che ogni team vorrebbe Max perchè è il più forte. Il pilota più forte, però, cercherà sempre la macchina migliore, quindi dobbiamo cercare di diventare competitivi se vogliamo convincere Max”, ha commentato Wolff a ‘oe24’.

“Tutto dipende dalla prospettive di Max, ma non conosco la dinamica tra loro due per capire quanto sia importante Marko per Verstappen”, parole importanti che, per di più, non si fermano neanche davanti all’ipotesi Adrian Newey. “Tutto è possibile in questo scenario folle, non escluderei. Siamo anche nati nello stesso anno e abbiamo da anni un buon rapporto”, ha concluso Toto Wolff. Il team principal parla senza mezzi termini di uno scenario, a questo punto, plausibile. Attenzione alle prossime settimane perchè la crepa che si è creta nel team Red Bull potrebbe non ripararsi più.