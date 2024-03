Notizia dell’ ultim’ora in casa Fiorentina. A poco più di un’ora dal fischio d’inizio della sfida contro l’Atalanta il direttore Joe Barone è stato colto da un malore. Trasportato d’urgenza in ospedale dal Gewiss Stadium, non è ancora chiara l’entità del malore. Ma la partita potrebbe anche essere rinviata. Si attendono aggiornamenti.