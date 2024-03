Verona e Milan si sfidano questo pomeriggio con calcio d’inizio alle 15. Andiamo a fare uno sguardo alle formazioni: in casa rossonera gioca Okafor come riferimento offensivo. 4-2-3-1 anche per Baroni. La prima punta sarà Noslin.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. Allenatore: Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor. Allenatore: Pioli.