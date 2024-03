Juve, lunch match per ritrovare i tre punti allo Stadium

La Juventus vuole ritrovare la vittoria che manca da due giornate. Appuntamento nel lunch match di oggi contro il Genoa. Dopo i tre punti sofferti ottenuti contro il Frosinone è arrivato il pareggio contro l’Atalanta, prima ancora la sconfitta di Napoli. I bianconeri hanno perso brillantezza e secondo posto, adesso Allegri cerca la via per risalire in fretta una corrente abbastanza tempestosa. Il futuro del tecnico, così come di tanti attuali protagonisti, è ancora tutto da scrivere.

Sul piano del gioco la Juve quest’anno sembrava aver intrapreso la strada della brillantezza, poi quell’incidente casalingo, quel mezzo passo falso contro l’Empoli che ha aperto una ferita che si è trasformata subito in crisi. Perso il contatto con l’Inter, sempre più diretta verso la seconda stella, sono arrivate altre delusioni. C’è ancora la Coppa Italia e un finale di stagione da onorare nel migliore dei modi.

Ecco perché Allegri tiene tutti sulle spine, puntando sullo spirito di gruppo e su un binomio offensivo collaudato composto da Chiesa e Vlahovic. Sin dalla sfida di oggi contro il Genoa (appuntamento allo Stadium nel lunch match delle 12:30) serve nuovamente un acuto. Tutto l’ambiente aspetta questo finale di stagione perché può risultare una sorta di fase preparatoria in vista della prossima.

Come evidenzia il sito ufficiale bianconero, il Genoa è la squadra della parte bassa della classifica migliore sotto l’aspetto dei tiri incassati: sono solo 108 nello specchio.

Solo la Salernitana (17) ha subito più gol del Genoa (15) dagli avversari entrati dalla panchina in questa Serie A; in particolare, il Grifone ha subito otto gol del genere in trasferta, record del torneo