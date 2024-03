Betsson, dopo aver fatto ufficialmente il suo ingresso nel mercato italiano a inizio marzo, ha sottoscritto oggi un accordo di partnership con la Folgore Caratese. La piattaforma vanta una vasta gamma di mercati, riferiti a tutti gli sport , e punta ad imporsi in Italia come leader di settore offrendo la migliore esperienza utente e diventando sinonimo di garanzia, efficienza e qualità garantita da quote davvero interessanti.