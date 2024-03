Estudiantes, le condizioni di Javier Altamirano

Al 26′ della sfida tra Estudiantes e Boca Juniors, il giocatore Javier Altamirano ha accusato un episodio convulsivo. Il ragazzo è stato immediatamente trasporto in ospedale. Il club ha comunicato tramite un post Twitter le condizioni del giocatore.

Il comunicato dell’Estudiantes

Ecco il report medico: “Il giocatore Javier Altamirano ha avuto un episodio convulsivo. Si trova ora in ospedale sotto osservazione per ulteriori esami. È stata eseguita una TAC che non ha mostrato immagini patologiche evidenti. È stabile“.