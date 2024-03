Gli infortuni della Roma nel momento migliore della stagione dei giallorossi due giorni dopo l’ennesima vittoria in campionato. Dall’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina capitolina, la Roma ha cambiato volto, riuscendo a fare due cose che non accadevano con José Mourinho: vincere e giocare bene.

Con Daniele De Rossi allenatore (dal 16 gennaio) la Roma è sia la squadra che ha segnato più gol in Serie A (23) sia quella con la più alta % realizzativa (25%) – in più, nel periodo solo l’Inter (25) ha guadagnato più punti dei giallorossi in Serie A (22 in 9 match), sottolinea Opta.

Infortuni Roma: le condizioni di tre calciatori

Edoardo Bove ha lasciato il ritiro dell’Italia Under 21 per un trauma al piede sinistro. Evan N’Dicka non risponderà alla convocazione della Costa d’Avorio per un affaticamento muscolare. Romelu Lukaku non giocherà contro l’Irlanda a causa di un leggero sovraccarico all’inguine, ma resterà col gruppo dei Diavoli Rossi. Dopo la vittoria contro il Sassuolo, la Roma è tornata a lavorare a Trigoria. Un periodo sicuramente importante per Dybala e compagni con due obiettivi ampiamente alla portata: l’Europa League e la qualificazione in Champions League, con i giallorossi attesi dal doppio confronto con il Milan nei quarti di finale.