Leclerc vs Sainz: tifosi spiazzati

Questo sarà l’ultimo mondiale di Formula 1 in cui Leclerc e Sainz correranno insieme per la Ferrari. Lo spagnolo andrà via a fine anno

Un’ultima stagione insieme, dopo di che le strade di Charles Leclerc e Carlos Sainz si divideranno per sempre. Il pilota madrileno infatti è stato messo alla porta dai vertici di Maranello che per il 2025 hanno deciso di puntare su Lewis Hamilton. Una scelta che ha fatto sicuramente discutere.

Il mondiale appena iniziato vedrà dunque per l’ultima volta i due piloti gareggiare insieme e, qualora la situazione lo dovesse richiedere, battagliare per ottenere una buona posizione in classifica. Va detto e riconosciuto però che il rapporto tra i due è stato sempre segnato da una stima sincera e un profondo rispetto reciproco.

Anche quest’ultima annata che li vedrà gareggiare insieme per il Cavallino Rampante non farà eccezione. Leclerc e Sainz sono diventati una coppia di piloti affidabile che tiene molto a rispettare certi equilibri interni, compresi i classici ordini di scuderia. Ed è lo stesso pilota monegasco a confermarlo.

“Cerchiamo sempre di lottare al limite – ha rivelato Leclerc -. Ovviamente dobbiamo tenere presente che la Ferrari viene prima di ogni cosa, non possiamo correre rischi inutili. Per quanto mi riguarda, in Bahrain non ero nelle condizioni di battagliare adeguatamente perché avevo grossi problemi da gestire, ma alla fine si tratta di un equilibrio“.

Ferrari, Leclerc dice tutto sul suo rapporto con Sainz: tifosi stupiti

La parola magica è proprio ‘equilibrio’, una condizione che non in tutti i team si riesce a ottenere. Anche se è scontato come una volta in pista non si possa guardare in faccia a nessuno: “Qualche volta può succedere di andare un po’ oltre il limite ed essere un po’ troppo aggressivi“.

È altrettanto vero però che tra i due non v’è mai stato un innalzamento della tensione oltre i livelli di guardia. Leclerc e Sainz non sono mai arrivati a scontrarsi con particolare durezza, sia in pista che ai box. Ed è ancora una volta il pilota monegasco a sottolinearlo: “Ne discutiamo dopo la gara, lo abbiamo sempre fatto in questi anni ma non ricordo nessun momento nel quale è sorto un problema tra noi“.

Leclerc infine aggiunge: “E’ una cosa buona e dovrebbe essere sempre così, abbiamo un ottimo rapporto anche fuori dalla vettura, siamo molto aperti e onesti con noi stessi, parliamo spesso. Siamo riusciti a trovare un equilibrio“.