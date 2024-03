Sacrificio clamoroso: via Verstappen

Indiscrezione che ha dell’incredibile: Red Bull appare pronta a sacrificare l’attuale pilota più forte al mondo per sedare le diatribe interne

Il giornalista britannico Joe Saward ha scatenato un’ondata di dibattiti nel mondo della Formula 1 con le sue recenti dichiarazioni sulla situazione interna alla Red Bull Racing. Secondo Saward la guerra intestina tra il clan Verstappen e il team principal Christian Horner potrebbe portare all’addio del pilota olandese Max Verstappen.

In una puntata del podcast ‘Missed Apex’, Saward ha gettato luce sulla complessa dinamica all’interno della scuderia anglo-austriaca, sottolineando come la lotta di potere tra le varie fazioni abbia messo in pericolo l’integrità stessa del team. Non è infatti un mistero quanto teso sia il clima fra il padre di Verstappen e il team manager Christian Horner.

Saward ha analizzato la situazione delineando tre livelli di conflitto all’interno della Red Bull: la proprietà thailandese, che detiene la maggioranza delle azioni e appoggia Horner; la fazione austriaca, rappresentata da Helmut Marko e il clan Verstappen; infine il livello intermedio, dove si trovano Horner e la gestione operativa del team.

Però Ferrari non trarrà alcun beneficio da tutto ciò

Secondo il giornalista Horner sarebbe protetto dalla proprietà thailandese, il che potrebbe indurre alla possibilità di un sacrificio di Verstappen per preservare l’unità del team. Questa ipotesi, se confermata, rappresenterebbe un colpo clamoroso per la Formula 1.

La guerra interna alla Red Bull, alimentata da scandali e lotte di potere, rischia di minare l’efficienza e la competitività della scuderia, mettendo in discussione il suo futuro in pista. Tuttavia, Saward non vede questa crisi interna come una minaccia immediata per il dominio della Red Bull sulla pista. Nonostante le diatribe interne, la Ferrari, principale rivale della Red Bull, sembra essere ancora troppo distante per poter ambire a un livello di competitività equiparabile.

Le speranze dei tifosi della Ferrari che la crisi della Red Bull possa indebolire la squadra al punto da convincere tecnici di valore, come Adrian Newey, ad accettare offerte da Maranello, sembrano al momento infondate secondo Saward.

Il giornalista britannico ha espresso un giudizio severo sulla situazione del team di Maranello, sottolineando le difficoltà che la Ferrari sta attraversando, che potrebbero escludere l’ipotesi di un loro ritorno ai vertici della Formula 1 nel breve termine.

Le dichiarazioni di Joe Saward hanno rifilato una bella scossa a tutto il mondo della Formula 1, mettendo in luce una crisi interna alla Red Bull che potrebbe avere conseguenze rilevanti sul futuro del team e della competizione stessa. Resta da vedere come evolveranno gli eventi e se la Red Bull sarà in grado di superare le sue tensioni interne senza compromettere il suo dominio in pista.