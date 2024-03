Quando inizia la Serie A 2024-25? Il massimo campionato italiano che prenderà il via il 17 di agosto. Definite anche le prime tre giornate che si giocheranno nei weekend del 17-18 agosto, 24-25 agosto e del 31 agosto-1 settembre. Sosta Nations League per poi ripartire a metà settembre. Mentre per anticipi e posticipi bisognerà attendere i calendari della UEFA, che verranno ufficializzati a fine agosto con il nuovo format della Champions League pronto a prendere il via.

Il responsabile delle competizioni della Lega Serie A, Andrea Butti, a Telelombardia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla Serie A 2024-25: “Si disputeranno tre giornate. Il weekend del 17-18 agosto, quello del 24-25 e quello del 31 agosto-1 settembre, poi ci sarà la pausa per le nazionali. Nuova Champions con cambio formato? L’anno prossimo la nuova Champions si giocherà martedì, mercoledì e giovedì, quindi a inizio campionato dovremo aspettare il sorteggio per organizzare la quarta giornata”.

In attesa di ulteriori sviluppi sul prossimo campionato, questa stagione di Serie A nei prossimi mesi emetterà i verdetti ufficiali: 9 giornate al termine di un’annata che ha regalato diverse sorprese con molteplici squadre impegnate nella lotta per non retrocedere e per un posto in Champions, Europa o Conference League. L’unica certezza è rappresentata dall’Inter che fila dritta verso la conquista della seconda stella dopo la cocente eliminazione contro l’Atletico Madrid.