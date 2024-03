Oltre un miliardo di euro: boom in Formula 1

Il valore stratosferico di un team di Formula 1 porta grande soddisfazione a uno dei principali CEO, sottolineando l’importanza cruciale di Liberty Media.

In questi anni post pandemici, il mondo della Formula 1 è stato protagonista di un’enorme espansione con una crescita senza precedenti del suo seguito globale e un interesse crescente da parte degli investitori.

In questo contesto di rinnovata vitalità per il Circus, il CEO della McLaren Zak Brown ha offerto una prospettiva affascinante sul valore economico delle scuderie di F1, sottolineando l’importanza del ruolo svolto da Liberty Media.

Durante un evento organizzato da Bloomberg a Gedda, Brown ha delineato una panoramica della situazione attuale delle squadre di Formula 1, confermando che il loro valore si attesta ben oltre la soglia del miliardo di euro. Questo dato rappresenta un notevole aumento rispetto al passato e riflette l’impatto delle strategie di gestione introdotte da Liberty Media.

Secondo Brown tutte le squadre di F1 si trovano al momento “ben al di sopra” del miliardo di sterline come valore. Questo significa che, convertendo in euro, il valore supera il miliardo e 170 milioni.

Pur riconoscendo che tale valore potrebbe sembrare modesto se confrontato con alcune franchigie di altri sport, come l’NBA o l’NFL, Brown sottolinea la sua rilevanza nel contesto della Formula 1, specialmente considerando il periodo di incertezza finanziaria pre-Covid.

Liberty Media imprescindibile per lo sviluppo delle corse a quattro ruote

Una delle principali ragioni di questa crescita esponenziale è da attribuire all’operato di Liberty Media, che ha introdotto una serie di iniziative volte a proteggere e aumentare il valore delle squadre esistenti.

Secondo Brown, prima dell’intervento di Liberty, molte scuderie rischiavano la bancarotta o l’uscita dalla griglia. Tuttavia, grazie alle politiche di gestione attuate dalla compagnia statunitense, la situazione è radicalmente cambiata. Attualmente, molte squadre desiderano entrare a far parte del Circus, segno tangibile dell’attrattività e della redditività dell’ambiente F1.

Un esempio emblematico di questa tendenza è rappresentato dalla Andretti Global, che ha espresso ripetutamente il suo interesse ad entrare nel mondo della Formula 1 come 11esima squadra. Nonostante i tentativi finora infruttuosi, il desiderio delle nuove realtà di partecipare al campionato è un chiaro indicatore del suo appeal e del suo valore.

Le parole di Zak Brown mettono in luce l’importanza strategica che la gestione efficace e attenta di un marchio come Liberty Media può avere nell’economia complessiva del Circus. In un momento in cui il mondo dello sport è soggetto a continue trasformazioni e incertezze, il settore della Formula 1 sembra godere di una stabilità e prosperità che pochi avrebbero immaginato.

Brown sottolinea anche il fatto che la sostenibilità finanziaria delle squadre di Formula 1 è ora più garantita che mai, grazie agli sforzi congiunti di team, investitori e organi dirigenti. Questo nuovo panorama economico offre prospettive entusiasmanti per il futuro della Formula 1 e riafferma il suo status di una delle discipline sportive più prestigiose al mondo.

La testimonianza diretta di Zak Brown sulla valutazione dei team di Formula 1 e il ruolo cruciale di Liberty Media evidenziano la solidità e la vitalità del settore. Questo ‘boom’ impressionante nel valore delle squadre è un segno tangibile dei tempi eccezionali che la Formula 1 sta vivendo e conferma che il futuro delle corse a quattro ruote è più brillante che mai.