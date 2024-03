Tifosi sotto shock: annuncio Schumacher

La sfida sembra non esserci più, anche se la prossima stagione qualcosa potrebbe cambiare. Verstappen davanti ad Hamilton

Il mondiale di Formula 1 è cominciato da pochissimo e già si parla dell’anno prossimo. La supremazia della Red Bull, dimostrata in pista nei primi appuntamenti della stagione, non può far altro che pensare ad un campionato già chiuso prima ancora che cominci.

Certo, la crepa che si è formata all’interno del team potrebbe compromettere qualche gara da qui alla fine della stagione, avendo ormai formato una spaccatura apparentemente insanabile. Ferrari, Mercedes e McLaren dovranno cercare di approfittare delle difficoltà che vivono a Milton Keynes per provare a spodestare Max Verstappen ed, eventualmente, anche Sergio Perez.

Una situazione per niente facile, considerando che e le monoposto degli altri team sembrano molto più indietro per quel che riguarda gli sviluppi. Ecco allora che molti giudicano questo campionato già da archiviare, e parlano della prossima stagione come quella in cui si potrebbe iniziare a vedere qualche passo falso della red Bull a favore di qualche team inseguitore.

E secondo molti, se c’è qualcuno che potrebbe riuscirci, quello è Lewis Hamilton. C’è però chi come Ralf Schumacher sul paragone tra l’inglese e Verstappen ha un pensiero ben delineato.

Verstappen vs Hamilton, per Schumacher non c’è paragone

La decisione di Lewis Hamilton di approdare in Ferrari dalla prossima stagione ha sconvolto tutto il mondo della Formula 1. Il sette volte campione del mondo ripartirà dalla monoposto di Maranello, con l’obiettivo di provare a vincere l’ottavo titolo e superare Michael Schumacher nell’albo d’oro dei piloti.

Un obiettivo secondo molti possibile e, secondo altri, irraggiungibile. Ne ha parlato Ralf Schumacher ai microfoni di ‘Formel1.de’, dove ha contato la sfida tra Verstappen e Hamilton. “Hamilton porterà la sua esperienza e le sue capacità, ma Ferrari sembra già indirizzata verso una strada precisa, non so quanto Hamilton potrà cambiarla. Vasseur crede in lui, in Ferrari gli daranno tutto quello di cui avrò bisogno per cercare di essere competitivo. Lewis ha vinto sette mondiali, è un pilota favoloso ma non credo che sia forte quanto Verstappen. Non ha la costanza dell’olandese”, ha dichiarato Ralf Schumacher.

Parole importanti che testimoniano quando Verstappen stia facendo la storia della Formula 1 anche agli occhi degli ex piloti. Lewis Hamilton proverà, nel 2025, a spodestarlo dal trono che ormai è occupato da quattro anni. Occhio ai prossimi mesi e alle eventuali difficoltà di Red Bull.