U20, termina a reti bianche la gara con la Romania. Azzurrini qualificati in Élite League

Missione compiuta. Lo 0-0 in casa della Romania ha permesso alla Nazionale Under 20 di vincere per la terza edizione di fila l’Elite League. La squadra di Alberto Bollini chiude la competizione imbattuta, con quattro vittorie e due pareggi, arrivati in apertura (in Germania) e chiusura di cammino: quella di Targoviste è stata l’ultima gara stagionale in Elite League per l’Under 20, vista la rinuncia della Norvegia che avrebbe dovuto giocare in Italia lunedì 25 marzo dopo aver affrontato la Germania (sfida anche questa non disputata).

“I ragazzi meritano questa vittoria – le parole di Bollini -. Chiudere questo torneo con quattro vittorie e due pareggi è un grande risultato. E il pari di oggi è arrivato contro una Romania che le sue due partite le aveva vinte in casa. Nel primo tempo potevamo fare un po’ meglio, contro una squadra comunque compatta; nella ripresa, invece, siamo stati più efficaci con le linee di passaggio. Ci siamo messi a tre dietro per sfruttare le corsie esterne e i riferimenti alti, creando anche diverse occasioni per vincere. Questa è la vittoria di un gruppo che aveva in campo ragazzi della Primavera, di Serie C, di Serie B e di Serie A: un gruppo amalgamato in maniera non scontata, che ha saputo recepire l’importanza della maglia azzurra e che ha dimostrato di crescere nel gioco, nell’atteggiamento e nei risultati, in un percorso che non si esaurisce oggi”.

ROMANIA-ITALIA 0-0

Romania: Popa; Strata, Dutu, Rimovecz, Suteu; Filip (dal 47′ st Gergely), Szilagyi; Bordusanu (dal 15′ st Sfait), David (dal 28′ st Ciuciulete), Bodisteanu (dal 27′ st Cojocaru); Blanuta (dal 15′ st Trica). A disp.: Borbei, Lefter, Pirvilescu, Pop, Andrei, Salceanu, Renta, Radu. All. Curelea

Italia: Palmisani (dal 43′ st Vismara); Barbieri (dal 1′ st Giovane), Riccio, Bonfanti (dal 35′ st Regonesi), Angori (dal 1′ st Missori); Terracciano (dal 1′ st Marcandalli), Amatucci (dal 35′ st Pisilli), Ignacchiti (dal 1′ st Faticanti); D’Andrea (dal 37′ pt Distefano), Raimondo (dal 43′ st Abiuso), Cherubini (dal 28′ st Cassano). All. Bollini

fonte: Figc.it