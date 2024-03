Inter, unità e compattezza: direzione seconda stella

L’Inter ha superato la delusione, l’arrabbiatura e anche l’amarezza per l’epilogo della Champions League. I nerazzurri hanno abbandonato la corsa al termine dei rigori contro l’Atletico Madrid e ora si proiettano solo ed esclusivamente sul campionato. Dopo il pareggio con il Napoli, Inzaghi ha riportato tranquillità, ordine e compattezza all’interno del gruppo. Tre tratti identitari fondamentali per proseguire il campionato e consolidare un primato ormai scritto nel destino di una squadra che sta volando. Quasi solo vittorie: il bilancio del 2024 in Serie A racconta di una marcia straripante. Certo, non sarà semplice archiviare, soprattutto sul piano emotivo e mentale, la batosta del Wanda Metropolitano.

Inzaghi e lo staff tecnico dei nerazzurri, in vista della sosta, dovranno lavorare anche sulle teste dei giocatori per ricaricare le pile dopo lo scivolone in Champions. C’è da trasformare quella rabbia sportiva in energia agonistica. E chissà che quel giorno dei sogni non possa arrivare proprio in corrispondenza del derby di lunedì.