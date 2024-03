“Nuove prove”: Sinner fermato, l’immagine che hanno visto tutti

Sinner non vede più confini: l’immagine ha fatto il giro del web e tutti l’hanno interpretata allo stesso modo

Sul fatto che Jannik Sinner sia oramai un eroe nazionale non ci piove. Ma sarebbe estremamente riduttivo, in realtà, affermare che la sua fama sia limitata ai soli confini del Paese che gli ha dato i natali. La verità, infatti, è che quando spunta un nuovo campione il popolo del tennis è ben lieto di accoglierlo, indipendentemente dalla sua nazionalità. Tanto è vero che l’azzurro, appunto, ha schiere di sostenitori sparse ai quattro angoli del globo.

Ovunque vada, ovunque giochi, c’è sempre qualcuno pronto a fare il tifo per lui e ad applaudire al suo inestimabile talento. A riprova del fatto che il suo stile di gioco, unito all’incredibile personalità e al savoir-faire di questo ragazzo, hanno fatto centro. Merita in toto, allora, tutte le iniziative che, nel tempo, sono state intraprese per rendere onore ed omaggio alla volpe rossa che ha sconvolto gli equilibri del podio. Alludiamo alla pizza che ha ingolosito mezza Londra e che porta il suo nome, ma anche al gelato, nell’inconfondibile colore arancione, che ha fatto leccare i baffi a tutta Pistoia.

Tutti lo cercano, tutti lo vogliono. E quando diciamo tutti, non lo diciamo tanto per, ma con una certa contezza. E le immagini che sono arrivate da Miami nelle scorse ore, d’altra parte, ne sono la dimostrazione schiacciante.

Sinner sconfinato: la prova che tutti aspettavano

Sinner non si è mai risparmiato, quando si è trattato d’intrattenersi con i fan e di dispensare loro sorrisi e autografi. Quando ci sono bambini di mezzo, poi, Jannik è sempre particolarmente carino: interagisce con loro con estrema gentilezza e delicatezza, come avrebbe voluto, forse, che i suoi beniamini si comportassero con lui.

Non ci sorprende, dunque, che anche nella soleggiata Miami sia stato subito circondato da frotte di tifosi che speravano di tornare a casa con un gadget con la sua firma, oppure con un selfie col campione del momento. E se eravate in cerca di ulteriori prove a supporto dell’ormai assodata internazionalità della sua fama, sarete ben lieti di scoprire che i social ce ne hanno fornite delle altre.

nuove prove della fama mondiale di Sinner: i giapponesi lo fermano per fare una foto con lui pic.twitter.com/bryO9UgM00 — TeIegrammiDiTennis (@TelDiTen) March 20, 2024

Nella foto cui alludiamo lo si vede chiacchierare con un fan di nazionalità giapponese, evidentemente incantato dalla maestria e dalla disinvoltura con cui quel ragazzone italiano dai capelli rossi tira i suoi proverbiali missili terra-aria e prende a pallate gli avversari. Come dargli torto, d’altra parte? Non c’è appartenenza che tenga, dinanzi ad un talento così incredibilmente oggettivo.