Samuel Chukwueze non ha pienamente convinto: il nigeriano è l’acquisto più oneroso del Milan. Arrivato in estate dal Villarreal per 20 milioni di euro più bonus, non è riuscito a incidere come avrebbe dovuto alla sua prima stagione in rossonero. Stefano Pioli gli ha sempre preferito Christian Pulisic, l’acquisto migliore del calciomercato estivo dei rossoneri. Il vice campione africano ha più bassi che alti in questa stagione: le prestazioni migliori le ha vissute in Champions League. A San Siro contro il Borussia Dortmund e al St. James Park contro il Newcastle. In entrambe le occasioni è riuscito ad entrare nel registro dei marcatori: il gol in Inghilterra ha permesso al Milan di staccare il pass per i play-off di Europa League.

Qualche infortunio ha condizionato la sua prima stagione al Milan. Poi la Coppa d’Africa a gennaio e un mese di indisponibilità, visto che la Nigeria ha raggiunto la finale della competizione, poi persa contro la Costa d’Avorio. Al Bentegodi, contro il Verona un gol che potrebbe dare un senso alla sua stagione: tra l’altro il primo in Serie A. Ora lo sosta per ricaricare le batterie: Samuel Chukwueze vuole riprendersi il Milan con Stefano Pioli che ha una carta in più per questo finale di stagione, in cui il Diavolo vuole recitare la voce da protagonista.