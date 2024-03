Schumacher, la famiglia rinuncia: c’è l’annuncio

È arrivata una decisione che ha lasciato a bocca aperta i tifosi del tedesco: gesto pazzesco della famiglia di Michael Schumacher

Lo scorso 3 gennaio ha spento 55 candeline ed il suo nome, nonostante le avversità della vita, continua a rimanere vivo nel cuore di milioni di persone. La decisione arrivata nelle scorse ore che riguarda Michael Schumacher è però inaspettata.

Il sette volte campione del mondo è stato vittima di un incidente sugli sci poco più di 10 anni fa. Era il 29 dicembre 2013 e Michael, in vacanza con la famiglia, fu vittima di una caduta che quasi gli costò la vita sulle nevi di Meribel. Da allora tante cose sono cambiate, lo stesso ex pilota lo è: ad ammetterlo uno dei pochi che ha avuto la possibilità di fargli visita in questi anni.

L’ex Team Manager della Ferrari Jean Todt si è soffermato sull’incontro avvenuto in Svizzera, nel 2018, quando incontrò Michael e con lui passò diverse ore insieme guardando il GP del Brasile. Si sa ancora poco sulle reali condizioni del tedesco, evidentemente cambiato radicalmente rispetto all’uomo forte e risoluto che tutti conoscono.

I fan aspettano con ansia che da un giorno all’altro possano arrivare novità positive. Ed in tal senso, così è accaduto ad inizio 2024. Perché un’indiscrezione parla della presenza del sette volte campione del mondo al matrimonio di sua figlia Gina Maria, la prossima estate a Maiorca.

Parallelamente, però, è arrivata una decisione assolutamente inaspettata da parte della famiglia del tedesco. Hanno deciso di rinunciare: i fan dell’ex ferrarista non riescono proprio a crederci.

La famiglia dice basta: Schumacher, decisione clamorosa

Alcuni dei cimeli più esclusivi e preziosi della personalissima collezione di Michael Schumacher saranno presto in vendita. La famiglia del campione tedesco ha deciso di inserire nell’asta organizzata da Christies, di scena il prossimo maggio, alcuni dei suoi orologi più belli.

Otto modelli esclusivi che parlano tanto della sua carriera e dei suoi successi. Un F.P. Journe Vagabondage che varebbe milioni di euro è certamente la perla della collezione dell’ex pilota. Il prossimo 13 maggio a Ginevra non vi sarà solo il più bel Vagabodage F.P della storia.

Glielo regalò nel 2004 l’ex Team Manager della Ferrari Jean Todt con cui, da allora, Michael mantiene un rapporto di fraterna amicizia. Cassa in platino, quadrante rosso decorato coi sette titoli mondiali vinti da Schumi oltre alla rappresentazione del suo iconico casco rosso ed il simbolo del Cavallino Rampante.

Le ultime stime parlano di poco più di 1 milione di euro di valutazione. L’altro regalo di Jean Todt è un Audemars Piguet Royal Oak che celebrava il sesto mondiale vinto e viene stimato intorno ai 250mila euro.

Da non dimenticare il Rolex Daytona ‘Paul Newman’ di Michael che viene valutato intorno ai 400mila euro. L’asta di maggio coinciderà, tra le altre cose, con i trent’anni dal primo Mondiale vinto dall’ex pilota con la Benetton di Flavio Briatore nel 1994.