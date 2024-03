Mondo del calcio in lacrime: annuncio strappalacrime su Eriksson

Annuncio strappalacrime su Sven Goran Eriksson: il mondo del calcio è commosso per l’episodio che ha visto coinvolto il tecnico svedese

Il mondo del calcio è in apprensione per le condizioni di Sven Goran Eriksson sin da quando l’ex tecnico della Lazio ha annunciato di star lottando contro un tumore maligno che gli lascerebbe circa un anno di vita. Una notizia tremenda che ha fatto smuovere tifosi, calciatori e addetti ai lavori in vari attestati di stima nei confronti del noto allenatore.

Negli ultimi giorni era arrivato un altro annuncio strappalacrime per l’allenatore antecedente al conseguimento del suo sogno. Uno dei pochi che gli era rimasto e l’aveva rivelato in quella serie di interviste fatte lo scorso autunno in cui annunciava la brutta malattia. “Non me ne sto seduto in un angolo a piangere, i dottori non sanno quando mi sia rimasto. Forse un mese, forse un anno, ma la vita è bella e mi sveglio ogni giorno cercando di non pensarci” sono le dichiarazioni dell’ex Lazio nell’intervista a ‘Channel 4’. “So quello che ho e che non si può fare nulla, pazienza” è l’incredibile commento di Eriksson.

Arriva l’annuncio strappalacrime su Eriksson, mondo del calcio in lacrime

“Quando ti arriva una diagnosi come quella è scioccante, ma poi ti abitui. Ogni giorno non pensi a cosa può succedere domani o dopodomani“ si dice convinto l’ex allenatore. “La terapia che sto facendo procede, va tutto bene, ci sono alti e bassi ma sto ancora in piedi“: da queste parole si può ammirare la grande forza di volontà dell’ex CT dell’Inghilterra. Surreale, quasi. Eriksson aveva un sogno nel cuore che in questi giorni è diventato realtà.

Lo svedese aveva rivelato che il suo sogno, nonché quello del padre, era di allenare il Liverpool. Il club per il quale fa da sempre il tifo, passione tramandatagli dal papà. Dopo una mobilitazione generale che aveva portato diversi esponenti dei reds sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori per regalargli almeno un giorno da allenatore del club inglese, l’occasione di una vita è capitata sabato 23 marzo quando ha diretto dalla panchina la squadra leggende del Liverpool in amichevole contro quelle dell’Ajax.

Nei giorni antecedenti al grande evento era arrivato al tecnico un messaggio strappalacrime da parte di alcuni ex calciatori inglesi. “Non camminerai mai solo”, sulle note del famoso inno. Diversi ex giocatori dell’Inghilterra hanno inviato un messaggio ad Eriksson che vedendolo si è commosso non poco. Lo stesso allenatore ha asserito che la canzone gli mette i brividi, ogni qual volta le squadre scendono sul terreno di gioco di “Anfield”.