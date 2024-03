Fiorentina, esordio da urlo per il 2008 Ody. Dalla Francia per brillare

Giovani stelle si fanno spazio nel panorama giovanile italiano. Esordio da urlo per Edwin Ody, attaccante classe 2008, con la maglia della Fiorentina. Arrivato dall’ACBB Boulogne grazie alla mediazione dell’agenzia Power Soccer Management, Ody si è subito messo in luce alla prima apparizione con l’U17 della viola. Alto 192 cm, ha un fisico da centravanti puro, stile Duvan Zapata, e ha messo a segno il primo gol con la maglia della Fiorentina alla prima presenza.

Arrivato a febbraio, infatti, ha sofferto di un’infiammazione al tendine rotuleo. Dopo quasi due mesi di riabilitazione, ecco l’acuto decisivo per far continuare la marcia inarrestabile della viola, sempre più vicina a conquistare il titolo italiano di categoria. Di Ody se ne parla davvero un gran bene ed è stato fortemente voluto dal direttore Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile del club. Iniziare bene è sempre indicativo. Percorrere il binario della brillantezza è l’imperativo del giovane attaccante, che ha molta voglia di lavorare per crescere ancora e candidarsi a centravanti del futuro.