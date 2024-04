L’Inter riprende la corsa verso la seconda stella. I nerazzurri liquidano l’Empoli 2-0 avvicinandosi ulteriormente al raggiungimento dell’obiettivo Scudetto. E’ stata una partita dall’interpretazione complicata, qualche difficoltà in fase realizzativa c’è stata. Lautaro e Thuram non vivono momenti così brillanti in fase offensiva, con qualche pedina molto stanca dopo un tour de force da inizio stagione. Sbloccata nuovamente da un difensore: questa volta è toccato a Dimarco togliere le castagne dal fuoco. Bastoni e Lautaro sono usciti un pochino scontenti al momento della sostituzione. Inzaghi mantiene i 14 punti di vantaggio sul Milan secondo con otto giornate restanti da giocare.

Un po’ di stanchezza anche tra le fila del centrocampo, con Calhanoglu poco lucido in cabina di regia, Bastoni e Barella i due migliori in campo ieri sera. Il primo si è imposto con grande autorevolezza nell’interpretazione delle due fasi, il secondo ha avvertito la necessità di caricarsi di responsabilità anche nelle giocate estrose in mezzo al campo. Passo svelto e pallone incollato ai piedi, ma la gara dell’Inter è stata impegnativa perché l’Empoli, che continua a lottare per non retrocedere con un’ottima organizzazione, si è rivelato un avversario tosto. Un altro tassello che riempie e colora il mosaico scudetto. Sempre più vicino a completarsi nella sua interezza.