Non preoccupano le condizioni di Alessandro Bastoni: ieri il difensore dell’Inter ha lavorato a parte per un affaticamento al flessore. Difficilmente verrà utilizzato lunedì contro l’Udinese con lo staff medico nerazzurro e Simone Inzaghi a caccia di un’alternativa da schierare accanto a Pavard e Acerbi. Salvo sorprese l’allenatore dell’Inter non farà affidamento all’ex Parma: l’obiettivo è quello di preservarlo così come accaduto con Sommer la scorsa giornata contro l’Empoli. Come detto due sono le certezze del tecnico piacentino con uno tra Carlos Agusto e Bisseck che completerà il terzetto difensivo davanti all’estremo difensore svizzero. Il numero 90, stando alle ultime indiscrezioni, non verrà rischiato: l’ex allenatore della Lazio ha diverse soluzioni e nelle prossime ore deciderà chi sarà il sostituto per la sfida di lunedì del Bluenergy Stadium.

Bastoni assente, le probabili scelte di Cioffi e Inzaghi per Udinese-Inter

Udinese-Inter, che si giocherà lunedì 8 aprile, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con calcio d’inizio a partire dalle ore 20:45.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Giannetti, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin; Success. All. Cioffi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi