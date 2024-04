Inter, bisogna archiviare la questione scudetto. Con uno sguardo al futuro

L’Inter vuole chiudere in fretta il discorso scudetto. Nelle ultime giornate, i nerazzurri sono sembrati leggermente spaesati nonostante la squadra continui a vincere. E questo fa capire molto su ciò che i nerazzurri hanno fatto in stagione. L’eliminazione dalla Champions League ha sicuramente influito sull’umore delle diverse pedine dello scacchiere di Simone Inzaghi: l’allenatore non lo ha mai ammesso, ma è chiaro che l’Inter si aspettava altro da questo finale di stagione, da un finale che comunque riporterà sul petto nerazzurro lo stemma di uno scudetto cercato da qualche anno e che finalmente verrà ricucito sulle maglie.

Nelle ultime giornate abbiamo assistito a un calo di alcuni calciatori e molti hanno visto un po’ di nervosismo: Inzaghi ha iniziato tempo fa un ciclo che si è rivelato vincente, ora non è tempo di fare calcoli perché l’Inter, sostanzialmente, non ha più nulla da giocarsi se non la matematica che porterà alla seconda stella. Di fronte un’Udinese a caccia di punti salvezza importanti in questo finale di stagione: Inzaghi, però, si aspetta risposte e vuole chiudere in fretta il discorso scudetto, per iniziare a programmare il futuro e provare a riscattarsi in Europa.

Udinese-Inter, le probabili formazioni delle due squadre

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Joao Ferreira, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin; Success. All. Cioffi