Leclerc da brividi: i tifosi sono in lacrime

Un’iniziativa eccezionale e che commuove tutti i tifosi e gli appassionati di Formula 1, quella di Leclerc, pilota Ferrari

Questa mattina la Formula 1 correrà a Suzuka, in Giappone e Charles Leclerc, pilota Ferrari, si prepara a un momento toccante. Il monegasco, che purtroppo non vive un ottimo momento in pista, ha però deciso di diventare il numero uno dal punto di vista umano, con una decisione che commuoverà tutti gli appassionati e i suoi tifosi in particolare.

Il numero 16 Ferrari, infatti, ha deciso di gareggiare in memoria del proprio connazionale e amico Jules Bianchi. La sua perdita è avvenuta a seguito di un gravissimo incidente avvenuto proprio durante il Gran Premio del Giappone circa dieci anni fa. Un evento che ha segnato indelebilmente tutto il mondo del motorsport. Così, Leclerc ha deciso di onorare la memoria di Bianchi.

Nel farlo ha deciso di far commuovere tutti: indosserà un casco speciale con il numero 17, numero di gara del pilota scomparso. Un omaggio bellissimo e molto personale di Leclerc. Un modo per fermarsi anche un attimo a riflettere e a ricordare, in un mondo frenetico come quello della Formula 1. Inoltre, è un gesto che dimostra il legame tra i piloti e la loro solidarietà, soprattutto tra connazionali. Ma l’omaggio di Leclerc a Bianchi non si ferma qui…

Leclerc, omaggio per ricordare Bianchi

Il pilota monegasco, infatti, si è anche posto l’obiettivo di migliorare il proprio miglior piazzamento a Suzuka, attualmente un terzo posto, ottenuto nel 2022. Un obiettivo che non è solo una sfida sportiva, ma anche un modo per onorare l’eredità di Bianchi, dimostrando determinazione e impegno sul circuito giapponese. La partenza dall’ottava piazza però non aiuta, e si prospetta una gara non semplice.

C’è quindi anche l’aspetto sportivo, visto che per la Ferrari la gara a Suzuka è un’opportunità incredibile per valutare le prestazioni della vettura, la SF-24. L’avvio di stagione è stato promettente, con una vittoria a Melbourne che ha dato fiducia. Ora servono conferme e la Ferrari deve capire quanto possa essere effettivamente competitiva su una pista impegnativa come Suzuka. L’anno scorso è stato un circuito che ha presentato delle difficoltà. Bisogna dimostrare di essere migliorati e Leclerc vorrà ottenere anche un risultato onorando Bianchi, al netto delle difficoltà in qualifica.

Il GP di Suzuka, quindi, non è una semplice gara per Leclerc e la Ferrari: sarà anche un momento per ricordare e onorare la memoria di Jules Bianchi, pilota straordinario e persona speciale, rimasto nel cuore degli appassionati di Formula 1.