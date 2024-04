Roma, testa e cuore. Quante risposte per De Rossi

L’esultanza al fischio finale da parte di Daniele De Rossi racchiude tutta l’importanza della vittoria. La Roma si prende di misura il derby contro la Lazio, in uno dei big match della 31esima giornata di campionato, e compie un importante passo in avanti in ottica qualificazione alla prossima Champions League, in attesa delle sfide di Bologna e Atalanta. Una vittoria, quella da parte della formazione giallorossa, che arriva dopo settimane in cui la squadra è sembrata leggermente stanca dopo aver racimolato punti importanti ed essere tornata in corsa per un obiettivo che, a gennaio, sembrava ormai pura utopia.

Entrambe le squadre ieri non si sono tirate indietro, i giallorossi stanno continuando a dimostrare di aver recepito sempre di più la filosofia del proprio allenatore. Un’importante mentalità e cattiveria, quella che è mancata per larghi tratti di questa stagione: mai rinunciatari in una partita che imponeva prudenza, scelte azzeccate da parte di De Rossi che ha vinto con merito il suo primo derby da allenatore. Bene il primo tempo, gestita bene anche la seconda frazione nonostante il grande nervosismo filtrato. Il modo migliore per avvicinarsi alla sfida d’andata dei quarti di Europa League, in programma contro il Milan.

Siamo arrivati nella fase clou della stagione e i giallorossi ci stanno arrivando nel modo migliore possibile: la Roma ha fiducia e consapevolezza nei propri mezzi, segue alla lettera il suo allenatore che sembra aver trovato la quadra giusta. L’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions e le strada per raggiungerla sono due: le motivazioni sono al massimo, con i giallorossi che stanno arrivando al rush finale di stagione nel miglior modo possibile.