Atletico Madrid-Borussia Dortmund 2-1: primo round a Simeone

Vince 2-1 l’Atletico Madrid nel match d’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund. Successo importante per i ragazzi di Simeone che mettono così un piede e mezzo in semifinale.

Atletico Madrid-Borussia Dortmund, le formazioni

Ecco i due 11:

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Azpilicueta; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Saka, Griezmann, Morata. All. Simeone.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Sancho, Nmecha, Adeyemi; Fullkrug. All.: Terzic.

Il primo tempo, Atletico Madrid-Borussia Dortmund 2-0

Nell’andata dei quarti di finale tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund, parte forte e trova subito il vantaggio l’undici di Simeone. Al 5′ ingenuità nella primissima costruzione da parte del Borussia che regala sui piedi di De Paul il gol del vantaggio. Passano 3 minuti e l’Atletico sfiora il raddoppio. Kobel nega la gioia del gol dell’ex a Witsel, che con un colpo di tacco per poco non sorprende la retroguardia tedesca. Al 32′ il 2-0 spagnolo. Altro pasticcio difensivo dei ragazzi di Terzic, con Hummels e Schlotterbeck che non si capiscono e regalano la sfera a Griezmann; pallone per Lino per il due a zero. Al 36′ prima occasione per il Borussia Dortmund. Adeyemi per poco non beffa Oblak dopo una carambola, si resta 2-0. Al 43′ ci provano ancora i ragazzi di Terzic. Botta violenta di Maatsen; dinanzi a lui si sovrappone però un attentissimo Oblak.

Il secondo tempo, Atletico Madrid-Borussia Dortmund 2-1

Parte forte il Dortmund che spreca subito la palla del 2-1 con Fullkrug al 52′ .Troppa fretta di tirare per l’ex Norimberga; avrebbe potuto condurla e in una seconda battuta tentare la conclusione. Un minuto dopo la risposta dei padroni di casa con Molina. Ribatte Kobel sul tiro dell’esterno argentino, il quale ha optato per la soluzione sul palo del portiere. Al 56′ proteste tedesche per un possibile rigore. Reclama una trattenuta Fullkrug in area di rigore. L’attaccante tedesco riesce lo stesso nello scarico al compagno, tiro deviato in corner. Al 75′ l’Atletico sfiora il gol del 3-0. Lino a porta quasi spalancata sciupa il tris da dentro l’area piccola. Ottima risposta di Kobel. Al 82′ il Borussia Dortmund la riapre. Haller sfrutta il pallone lasciato lì da Molina e gira in porta senza neppure guardare dove sia. A 3 dal termine i ragazzi di Terzic sfiorano il pari. Azione solitaria di Bynoe-Gittens, traiettoria alzata da Azpilicueta prima di scheggiare la traversa. Dopo 5 minuti di recupero non cambia più nulla con i Colchoneros che portano a casa un successo fondamentale.