Real, Vinicius e Valverde valori aggiunti. Ancelotti fiducioso per il ritorno

Real Madrid-City è stato uno spettacolo, come d’altronde anche il tecnico dei blancos Carlo Ancelotti ha confermato nel post-partita a Sky: “E’ stato uno spettacolo di alto livello, non poteva essere altrimenti vista la qualità dei giocatori. E’ stata una bella partita, abbiamo fatto ciò che pensavamo di fare. Per un’ora abbiamo fatto molto bene. La partita è iniziata molto male, il primo gol è stato un infortunio ma abbiamo subito reagito”. L’avvio è stato shock, ma la truppa di Ancelotti si è ripresa subito, rimettendo in piedi (anzi, ribaltando) il confronto, sempre in bilico. Preziosa ed efficiente la prestazione di Rudiger al centro della difesa: non ha fatto ragionare Haaland un secondo di più.

Kroos monumentale in cabina di regia, Rodrygo s’intende a meraviglia con Vinicius. Valverde memorabile nella conclusione precisa in diagonale che si spegne nel sacco per il pari definitivo. Insomma, qualità e intensità, le chiavi restano quelle. Anche in vista del ritorno.