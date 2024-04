Tecnica in velocità e cinismo: le chiavi del Real per far fuori il City

Si riparte dal 3-3 rocambolesco dell’andata. Ma il Real Madrid sa come colpire il City. Carlo Ancelotti si è detto fiducioso per la sfida di questa sera, d’altronde i giochi sono più aperti che mai e anche il ritratto della sfida d’andata ha certificato un equilibrio quasi asfissiante. Equilibrio che i Blancos proveranno a rompere con la tecnica in velocità e il cinismo dei suoi fuoriclasse, come Bellingham e Vinicius. Ancelotti ieri ha tratteggiato la prospettiva: “Ogni valutazione si deve fare tenendo presente quello che è successo una settimana fa e credere in quello che stiamo facendo oggi. L’ultima partita è stata equilibrata, ora può succedere di tutto. Crediamo di avere la qualità necessaria per creare problemi al City. E’ un confronto aperto che verrà affrontato a viso aperto da ambedue le squadre”.

Essere pronti a tutto: molto spesso il Real è riuscito a ribaltare, soprattutto in Champions, situazioni assai sfavorevoli. Un doppio confronto stile maratona che potrebbe premiare chi riuscirà a resistere con più convinzione alle intemperie. Insomma, attendiamoci puro spettacolo. D’altronde è la Champions, bellezza.