Arsenal, Arteta: “Delusi da questo risultato”

L’analisi di Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ai microfoni di Sky Sport dopo l’eliminazione contro il Bayern Monaco: “In questo momento c’è grande delusione nello spogliatoio per come è andata questa partita, abbiamo acquisito esperienza e lavoreremo su quello che abbiamo sbagliato per migliorare gli errori. A questi livello il margine di errore è uguale a zero, lasciando quello spazio subisci gol. Ora dobbiamo stare vicino ai giocatori“.

Arsenal, Arteta continua così

Vi è mancato un momento magico nel finale: “E’ mancato l’ultimo passaggio, siamo stati anche migliori di loro nel finale ma ci è mancata la scintilla“. Punto di partenza questa Champions: “Assolutamente si, non abbiamo giocato la Champions per sette anni e siamo arrivati ai quarti giocandocela fino alla fine“.