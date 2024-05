Juve, Allegri: “Chiesa e Yildiz non stanno benissimo. Djalo potrebbe giocare”

Vigilia di Juventus–Salernitana, per Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, che in conferenza stampa ha presentato il match di domani in programma alle 18 allo Stadium contro i granata e che potrebbe regalare alla Vecchia Signora la qualificazione in Champions League. “Ci stiamo avvicinando bene. L’importante è chiudere bene il primo obiettivo domani. Poi dobbiamo tre giorni per preparare bene la finale contro l’Atalanta”.

“Domani andrà in campo la migliore formazione, sperando che sia quella che metterò giù, per giocare contro la Salernitana. Poi dopo la Salernitana penseremo all’Atalanta. Andranno in campo i migliori. Abbiamo fuori Alex Sandro, De Sciglio e Danilo. Due dovrebbero rientrare contro l’Atalanta. Poi abbiamo Chiesa e Yildiz che non stanno benissimo dopo un mezzo virus. Yildiz ha perso diversi chili. Chiesa stamattina stava così così. Domani valuterò in base alle sue condizioni”.

“Chiesa sta crescendo perché sta trovando una condizione fisica migliore. Ha passato i periodo con difficoltà fisiche. Dusan ha fatto tanti gol e i numeri sono dalla sua. Gli altri attaccanti stanno bene. Djalò può giocare? Qualche prova a centrocampo? In questo momento la partita più importante è la Salernitana. Djaló sta meglio, domani potrebbe anche giocare perché con Danilo e Alex Sandro fuori ne giocheranno tre e ne abbiamo quattro a disposizione “.