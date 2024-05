Michael Schumacher, è tutto vero: la foto è da brividi

Michael Schumacher è entrato ancora una volta nel cuore di tutti e questa volta a riportare il tedesco sulla bocca dei fan è una foto davvero speciale, che nessuno può dimenticare

Il pilota tedesco ha scritto pagine meravigliose nella storia della Formula 1 e molte delle quali ancora oggi non possono che suscitare brividi e gioia. In particolare c’è un ricordo che è riemerso per una ricorrenza speciale.

Michael Schumacher ha saputo regalare emozioni che pochi altri pilota nella storia della Formula 1 hanno eguagliato. La sua epopea con la Ferrari ha segnato i primi anni 2000 del Circus in modo indelebile, riscrivendo dei record che solo la Mercedes con Hamilton ha saputo ritoccare prima dell’avvento dell’uragano Verstappen che pure sta provando a scrivere pagine importanti.

Una superiorità tecnica che ha consentito al tedesco di portare a casa cinque titoli consecutivi tra il 2000 e il 2004, sfiorandone anche un sesto nel 2006. In quella stagione ci fu una grandissima sfortuna a negare al campione di Kerpen di chiudere ancora con le braccia al cielo, visto che in Giappone arrivò una rottura del motore a dieci giri dalla fine dopo un GP dominato.

Alla fine a spuntarla nell’ultimo atto in Brasile fu Fernando Alonso, al suo primo titolo con la Renault di Flavio Briatore. Prima di arrivare alla conclusione di San Paolo, però, quel campionato regalò diversi colpi di scena e alcune tra le gare più belle in assoluto di Schumi in Ferrari. Tutti ricordano ovviamente la vittoria di Monza, con un duello serrato tra i due rivali. Da non sottovalutare, però, anche quanto successo al Nurburgring, nel Gran Premio d’Europa.

Michael Schumacher, indimenticabile vittoria al Nurburgring: una ricorrenza speciale

Il GP del Nurburgring 2006 si disputò il 7 maggio e vide la vittoria di Michael Schumacher, davanti al grande rivale Alonso e al compagno di squadra Massa, al suo primo podio in Formula 1. La pole position era andata proprio allo spagnolo della Renault, ma grazie ad un ottimo passo gara e ad una strategia azzeccata (con soste ritardate rispetto ai rivali) Schumacher andò a conquistare la sua 86sima vittoria in Formula 1. Una grandissima soddisfazione vista la forza del giovane spagnolo e la difficoltà in quella stagione a tirar fuori tutto il potenziale dalla macchina.

Proprio uno scatto in ricordo di quel giorno è stato postato nelle scorse ore sui social, e i tifosi Ferrari non hanno potuto fare a meno di commuoversi.

#OnThisDay 🇩🇪 Michael Schumacher won 2006 European Grand Prix at Nurburgring in front of 🇪🇸 Fernando Alonso and 🇧🇷 Felipe Massa. 86th victory for MSC, 1st podium for Brazilian. #F1 #F1PL #ViaF1 pic.twitter.com/kvonOB9NuR — ABC F1 World 🏁 (@abcf1world) May 7, 2024

Purtroppo quell’acuto, così come i tanti altri successivi, non fu sufficiente per vincere l’ottavo titolo della carriera del Kaiser, che decise di ritirarsi al termine di quella stagione. Poi ci fu lo spin-off di carriera alla Mercedes, tra il 2010 e il 2012, ma l’esito come tutti sanno fu profondamente diverso.