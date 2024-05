Battaglia contro Marquez: polverone Ducati

In casa Ducati tiene banco il mercato. Numerose le indiscrezioni su chi sarà il compagno di squadra di Bagnaia nella prossima stagione

Dopo appena quattro Gran Premi possiamo dire di star vivendo uno dei Mondiali di MotoGP più entusiasmanti degli ultimi anni. Il ritiro di Valentino Rossi sembrava aver portato minor interesse intorno alla disciplina ma, in questa stagione, regna l’equilibrio e questo non può portare che grande interesse.

Dal campione del mondo in carica Pecco Bagnaia allo spagnolo Jorge Martin, più veloce che mai e tra i principali candidati a sfidarlo in ottica Mondiale. Attenzione poi anche a Marc Marquez che, con l’approdo in Ducati, è tornato competitivo e piuttosto veloce. Oltre a lui ci sono la KTM del giovanissimo Acosta e l’Aprilia di Vinales, insomma tanti competitor e un entusiasmo tornato attorno alla MotoGp.

All’interno del paddock tiene banco anche il mercato attorno ai piloti con diverse stelle in procinto di cambiare moto. Tra questi i nomi più caldi sono Jorge Martin e lo stesso Marc Marquez, entrambi forti candidati a diventare parte del Team ufficiale Ducati. I tifosi attendono da settimane ormai la scelta della scuderia su chi affiancherà Pecco Bagnaia la prossima stagione. La corsa, anche in questo caso, è più accesa che mai.

MotoGP, Acosta si schiera: l’annuncio è netto

Se da un lato alcuni pensano che l’approdo di Marc Marquez nella Ducati ufficiale possa portare maggiore interesse tra gli sponsor e in generale nella disciplina, altri credono che la cosa giusta sia affidare la monoposto ufficiale a Jorge Martin. Lo spagnolo è un serio candidato a vincere il titolo e una nuova bocciatura – da questo punto di vista – sarebbe abbastanza sorprendente.

A spezzare una lancia in favore di Martin ci ha pensato Jorge Acosta che si è schierato a favore del pilota della Pramac: “Martin si sta meritando questo posto più di tutti”, parole che chiudono, almeno stando al suo punto di vista, a Marc Marquez. Sono molti i piloti nel circuito a credere che Jorge Martin meriti una chance ed effettivamente il pilota sta realizzando grandi risultati.

Comunque la scelta della Ducati è piuttosto imminente. Come riporta Motorsport la scuderia italiana darà la notizia al Mugello con Martin e Marquez favoriti per questo ruolo ed Enea Bastianini, in crescita nelle ultime gare, piuttosto indietro nelle gerarchie. Per quest’ultimo si è scritto di un possibile approdo alla Aprilia al posto di Espargarò.