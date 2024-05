Serie A, Juventus-Salernitana: le formazioni ufficiali

Tra poco più di un’ora, la Juventus scende in campo all’Allianz Stadium contro la Salernitana. È la gara che con tre punti può regalare ai bianconeri la matematica certezza della Champions League. I granata, già retrocessi, cercano punti per non riscrivere la storia della Serie A collezionando il più basso punteggio della storia del torneo nella versione a 20 squadre.

Le scelte ufficiali di Allegri e Colantuono

Allegri ovviamente conferma il 3-5-2 per la sua Juventus conto la Salernitana. E praticamente nessun turnover in vista della finale di Coppa Italia: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani: Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean.

Mister Colantuono prosegue sulla strada del 3-4-2-1, pur avendo Candreva indisponibile: Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Zaniolo, Coulibaly, Basic, Sambia; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi.